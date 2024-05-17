Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü

Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü
Sarıçam, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Tarlaya ve yola savrulan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda Opel marka 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç ile 80 AV 393 plakalı otomobil çarpıştı.

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

4 KİŞİ AĞIR YARALI

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddialar doğru çıktı: Ümit Erdim ile Seda Erdim sessiz sedasız boşanmış! İşte ilk açıklamaCem Küçük, 28 Şubat Davası sanıklarına çıkan affı yorumladı: Bu İş Özgür Özel'e yazar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cem Küçük, 28 Şubat Davası sanıklarına çıkan affı yorumladı: Bu İş Özgür Özel'e yazar - GündemAf kararı için dikkat çeken yorum: Bu iş Özgür Özel'e yazarGörüntüler kan dondurmuştu...Tokat'taki vahşetin nedeni belli oldu - GündemTokat'taki vahşetin nedeni belli oldu'Yeni bir süreci başlatıyoruz' diyerek duyurdu... Erdoğan'dan çiftçilere müjdeli haber - GündemErdoğan müjdeleri peş peşe sıraladıBıçaklanarak öldürülmüştü! Ata'nın katilinin babası da tutuklandı - GündemAzmettirici olduğu söylenen baba da tutuklandıİstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü! Herkesin tek bir tahmini var - Gündemİstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü!Kocaeli'ndeki gizli kamera skandalında yeni gelişme! Fabrikadan açıklama geldi - GündemGizli kamera skandalında ilginç gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...