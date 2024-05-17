Görüntüler kan dondurmuştu...Tokat'taki vahşetin nedeni belli oldu

Tokat'ta Samet C. aralarında alacak verecek meselesi olan Mert Torun'u sokakta görünce keserle kafasına ve bacaklarına defalarca vurdu. Vahşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen alacak verecek meselesi kanlı bitti.

Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı.

Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.