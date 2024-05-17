Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Görüntüler kan dondurmuştu...Tokat'taki vahşetin nedeni belli oldu

Görüntüler kan dondurmuştu...Tokat'taki vahşetin nedeni belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat, Erbaa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta Samet C. aralarında alacak verecek meselesi olan Mert Torun'u sokakta görünce keserle kafasına ve bacaklarına defalarca vurdu. Vahşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen alacak verecek meselesi kanlı bitti. 

Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı.

Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yılmaz Büyükerşen'e usulsüzlük iddianamesiCumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatlarındaki artışa kayıtsız kalmadı: Her şey güllük gülistanlık diyemeyiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı - GündemLüks villada kıskıvrak yakalandıCem Küçük, 28 Şubat Davası sanıklarına çıkan affı yorumladı: Bu İş Özgür Özel'e yazar - GündemAf kararı için dikkat çeken yorum: Bu iş Özgür Özel'e yazarTrafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü - Gündem2 aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü'Yeni bir süreci başlatıyoruz' diyerek duyurdu... Erdoğan'dan çiftçilere müjdeli haber - GündemErdoğan müjdeleri peş peşe sıraladıBıçaklanarak öldürülmüştü! Ata'nın katilinin babası da tutuklandı - GündemAzmettirici olduğu söylenen baba da tutuklandıİstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü! Herkesin tek bir tahmini var - Gündemİstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...