Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme

Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Muhabirin canlı yayında cansız bedenini bulduğu Ataş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan aralarında eşi, oğlu ve kayınvalidesinin de olduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 52 gün önce sırra kadem basan inşaat ustası 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınmıştı.

Programa Şaban Ataş'ın eski eşi  Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katılmış, eski eş beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etmişti. 

Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 1. Resim

Ekipler harekete geçerken bölgeden programa bağlanan muhabir, canlı yayında cesedi bulmuştu. Cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheli daha gözaltına almıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 5'e yükselmişti.

Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 2. Resim

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, oğlu M.A., kayınvalidesi D.K., Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 3. Resim

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
TikTok yasaklamaları devam ediyor! Şimdi de Fransa'da yasaklandı!Özyaşar Tel halka arzının açıklığı %24,24 olurken 28,00 TL'den işlem görecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ormanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz? - GündemOrmanda kamufle oldu, kimse varlığını fark edemediBaşıboş sokak köpeği dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı - GündemBaşıboş sokak köpeği dehşet saçtıÇöp konteynerinin yanından geçen öğrenciler fark etti! Kanlı poşetten 6 köpek yavrusu çıktı - GündemKanlı poşetten 6 köpek yavrusu çıktıMaviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü - GündemGündem olan heykel için kollar yeniden sıvandıÇarpışan iki araç alev topuna döndü: 2 yaralı - GündemÇarpışan iki araç alev topuna döndüBalkanlar üzerinden geliyor! Çöl tozu 7 gün yurdu esir alacak - GündemMeteoroloji uyardı! Göz gözü görmeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...