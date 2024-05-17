Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Muğla'da Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Muhabirin canlı yayında cansız bedenini bulduğu Ataş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan aralarında eşi, oğlu ve kayınvalidesinin de olduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 52 gün önce sırra kadem basan inşaat ustası 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınmıştı.
Programa Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katılmış, eski eş beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etmişti.
Ekipler harekete geçerken bölgeden programa bağlanan muhabir, canlı yayında cesedi bulmuştu. Cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheli daha gözaltına almıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 5'e yükselmişti.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, oğlu M.A., kayınvalidesi D.K., Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı