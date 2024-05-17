Öldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Mayıs 2024 09:59 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 10:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Muğla'da Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Muhabirin canlı yayında cansız bedenini bulduğu Ataş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan aralarında eşi, oğlu ve kayınvalidesinin de olduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.