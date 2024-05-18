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Eskişehir'de zincirleme kaza! İki tır ve belediye otobüsü çarpıştı, yaralılar var

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Eskişehir&#039;de zincirleme kaza! İki tır ve belediye otobüsü çarpıştı, yaralılar var
Eskişehir, Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

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Eskişehir'de iki tır ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki tır ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Selami B. idaresindeki 50 ABZ 200 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde İ.Y.T. idaresindeki 26 EBB 108 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs de yol kenarında park halindeki 33 AUL 295 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
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