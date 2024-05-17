Antalya'da cayır cayır yanan otomobilden çıkamadılar! Polonyalı çift feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da trajik olay... Seyir halindeki bir araç refüje çarparak takla atarak alev alev yandı. Aracın içinde olan Polonyalı çift feci şekilde can verdi.
Trajik kaza, Antalya'nın Alanya ilçesinde Aydap mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra yanmaya başladı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER
Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak feci şekilde can verdi.
Polonyalı yaşlı çiftin henüz ismi öğrenilemedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı