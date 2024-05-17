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Antalya'da cayır cayır yanan otomobilden çıkamadılar! Polonyalı çift feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da cayır cayır yanan otomobilden çıkamadılar! Polonyalı çift feci şekilde can verdi
Trafikkazası, Alanya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da trajik olay... Seyir halindeki bir araç refüje çarparak takla atarak alev alev yandı. Aracın içinde olan Polonyalı çift feci şekilde can verdi.

Trajik kaza, Antalya'nın Alanya ilçesinde Aydap mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra yanmaya başladı. 

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak feci şekilde can verdi.

Antalya'da cayır cayır yanan otomobilden çıkamadılar! Polonyalı çift feci şekilde can verdi - 1. Resim

Polonyalı yaşlı çiftin henüz ismi öğrenilemedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya'da cayır cayır yanan otomobilden çıkamadılar! Polonyalı çift feci şekilde can verdi - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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