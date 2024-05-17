5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu

Evinin bahçesinde oyun oynayan 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, hayatını kaybetti. Minik Erva'nın son sözleri, 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu.

Evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı olay Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşandı. 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay Böcekli beldesindeki evininin bahçesinde oyun oynadığı esnada bir anda rahatsızlandı.

'Anne beni bir şey ısırdı' dedikten sonra ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürülen minik Gökçe Erva, daha sonra Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erva, tedavi edildikten sonra tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi. Ancak, küçük kız Gece saatlerinde tekrar rahatsızlandı.

Ailesi tarafından tekrar Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürülen Erva, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Minik Erva'nın ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.