Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü &#039;Anne beni bir şey ısırdı&#039; oldu
Çocuk, Hastane, Otopsi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Evinin bahçesinde oyun oynayan 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, hayatını kaybetti. Minik Erva'nın son sözleri, 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu.

Evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Acı olay Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşandı. 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay Böcekli beldesindeki evininin bahçesinde oyun oynadığı esnada bir anda rahatsızlandı.

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu - 1. Resim

'Anne beni bir şey ısırdı' dedikten sonra ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürülen minik Gökçe Erva, daha sonra Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erva, tedavi edildikten sonra tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi. Ancak, küçük kız Gece saatlerinde tekrar rahatsızlandı.

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu - 2. Resim

Ailesi tarafından tekrar Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürülen Erva, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti.

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu - 3. Resim

Küçük kızın cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu - 4. Resim

Minik Erva'nın ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajıFahiş fiyatla mücadele hamlesi! Ticaret Bakanı Bolat: Kapatma cezası uygulanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı - GündemErdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajıTürkiye'nin Arka Bahçesi 1993'te Ne Oldu?  - GündemTürkiye'nin Arka Bahçesi 1993'te Ne Oldu?Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için tarih verdi - GündemZengezur Koridoru'nda yeni müjde yoldaBeylikdüzü'nde hemşirenin şüpheli ölümü... Vücuduna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı - GündemBeylikdüzü'nde hemşirenin şüpheli ölümüDışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği Zirvesi'ne Filistin kararları için memnuniyet mesajı - GündemDışişleri'nden Arap Birliği Zirvesi'ne memnuniyet mesajıMEB, 20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihini duyurdu - GündemBaşvuru tarihi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...