Beylikdüzü'nde hemşirenin şüpheli ölümü... Vücuduna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir hastanede çalışan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgi, hastanedeki bir odada ölü bulundu. Hemşirenin şüpheli ölümüne koluna enjekte edilen ilacın neden olduğu öğrenildi. İlaç ise yoğun bakım doktoru olan F.A.'nın cebinden çıktı. Hemşirenin doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı kendisine enjekte ettiğini savundu.
Olay, geçtiğimiz 13 Mayıs Günü’nde Beylikdüzü’nde bulunan özel bir hastanede yaşandı.
DEDESİNİN YANINDA REFAKATÇİ OLARAK KALIYORDU
İddiaya göre, 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hasta olan dedesinin yanında refakatçi olarak kalıyordu. Bilgin, sabah hastane odasında ölü olarak bulundu.
ANESTEZİ ÖNCESİ YAPILAN İLAÇ ENJEKTE EDİLDİ
Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ve savcı geldi. Yapılan incelemelerin ardından Bilgin’in koluna anestezi öncesi yapılan bir ilacın enjekte edildiği ortaya çıktı.
İLAÇ DOKTOR ARKADAŞININ CEBİNDEN ÇIKTI
İddiaya göre ilaç şişesinin ortada olmaması üzerine şüphelenen savcılık daha sonra şişeyi doktor Fatih A.’nın üzerinde buldu.
Olay yerinde yapılan sorgulamalarda doktor Fatih A. arkadaşı olan Bilgin’in ilacı uyumak için kendi koluna gece enjekte ettiğini söyledi.
İLAÇ ŞİŞESİ ORTADA YOK
İfadesinin ardından serbest bırakılan doktora yapılan itirazın ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.
Genç hemşirenin cenazesi otopsi incelemesinin ardından Avcılar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin telefonla ulaştığı aile ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı