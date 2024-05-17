Beylikdüzü'nde hemşirenin şüpheli ölümü... Vücuduna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2024 20:22 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 20:34 - Güncelleme:

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İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir hastanede çalışan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgi, hastanedeki bir odada ölü bulundu. Hemşirenin şüpheli ölümüne koluna enjekte edilen ilacın neden olduğu öğrenildi. İlaç ise yoğun bakım doktoru olan F.A.'nın cebinden çıktı. Hemşirenin doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı kendisine enjekte ettiğini savundu.