Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Nevşehir merkeze ( merkez ilçeye ) bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Nevşehir merkezde eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir.

Ayrıca Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerimizde ilçe genelinde, Acıgöl, Avanos , Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerimizde de sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime de 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.