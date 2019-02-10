Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MSB’nın hazırladığı taslakta 3 ay olan temel askerlik eğitimi süresini uzun bulduğu ve sürenin kısaltılmasını istediği belirtiliyor. İşte taslaktaki bazı maddeler...

∂ Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.

∂ Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.

∂ Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.

∂ Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.

∂ Bedellide yaş kriteri olmayacak.

∂ Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.

∂ Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.

∂ Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.

∂ Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.

∂ Askere almalar, TSK’nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.