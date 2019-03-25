Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi seçim ofisinin önüne gelen Ş.E. ve M.G, attıkları taşla seçim ofisinin camlarını kırdı.

Seçim ofisinde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'la tartışan ve onu darbeden zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polise başvurarak şüphelilerden şikayetçi olan Urhan, seçim ofisinin taşlandığı bilgisini alması üzerine buraya geldiğini; mahalleden tanıdığı, Karşıyaka Belediyesinde çalışan 2 kişiyle karşılaştığını ifade etti.

İfadesinde, Ş.E ve M.G'ye "Camları siz mi kırdınız?" diye sorduğunda "Evet biz kırdık, ne olacak?" cevabını aldığını aktaran Urhan, zanlıların kendisini darbettiğini belirterek onlardan şikayetçi ve davacı oldu.

"Bu sefer güçlüyüz, HDP ile beraberiz"

Urhan'ın polise verdiği ifadede, "Ofisi taşlayanlardan Ş.E bana, 'Sen CHP'den AK Parti'ye geçtin. Biz bak bu sefer güçlüyüz, HDP ile beraberiz' deyince, ben de kendisine 'Siz nasıl teröristlerin desteklediği partiyle beraber olursunuz?' dedim. Bunun üzerine Ş.E suratıma bir yumruk attı. Yanındaki M.G de ceketimden çekip yırttı. Bana ikisi birden saldırınca aramızda boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında iki diz kapağımdan yaralandım. O sırada polisler geldi. Şahısları alıp karakola götürdüler. Ben de gidip doktor raporumu aldıktan sonra polis merkezine geldim." sözleri yer aldı.

Alkollü oldukları öğrenilen Ş.E. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere kısa süre kala meydana gelen bu provokatif saldırıyı kınadığını belirtti.

Polis ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini ve saldırganların yakalandığını kaydeden Polat, "Olayın en kısa sürede aydınlanacağından da şüphemiz yok. AK Parti olarak Bayraklı'da sokak sokak gezerek vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bayraklı halkının bize olan teveccühü de gün geçtikçe artıyor. Anlaşılan bu durum, birilerinde rahatsızlığa neden olmuş. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yolumuzdan döndüremezler." ifadelerini kullandı.