Adana Demirspor maçı öncesi Galatasaray'da işler karıştı! Tam 7 futbolcu için tehlike çanları çalıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 26 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme:

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Süper Lig'de 34.haftada lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ile kritik bir şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılılarda 7 isim için ise tehlike çanları çalıyor. İşte haberin detayları.