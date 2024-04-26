Adana Demirspor maçı öncesi Galatasaray'da işler karıştı! Tam 7 futbolcu için tehlike çanları çalıyor
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Süper Lig'de 34.haftada lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ile kritik bir şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılılarda 7 isim için ise tehlike çanları çalıyor. İşte haberin detayları.
Lider Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk yarışında kaybetme lüksü olmayan sarı-kırmızlıların geriye kalan tüm maçları final niteliği taşıyor.
Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında berabere kalmasıyla puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da hedef lig sonunda 105 puan. Ancak sarı-kırmızılarda Adana Demirspor karşılaşması için büyük bir endişe hakim.
7 İSİM KART SINIRINDA
Aslan'da, Adana karşısında sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 7 oyuncunun sarı kart sınırında olması canları sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sarı kart sınırındaki isimler şöyle;
👉Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira
Bu isimlerde Adana Demirspor karşılaşmasında kart görmesi durumunda, 35.haftada oynanacak olan zorlu Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.