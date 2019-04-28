Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay öncesi Bozbay yazdığı mektupta, iş arkadaşını kazara vurarak öldürdüğünü, ailesini ise kendisinden sonra perişan olmamaları için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

Erenler ilçesinde beraber iş yaptığı 36 yaşındaki müteahhit Ahmet Kuzgun ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan 42 yaşındaki İsmail Bozbay, arkadaşını namaza durduğu esnada silahla vurarak öldürmüştü. Beraber iş yaptığı arkadaşını öldüren ve cinnet getirerek eve giden İsmail Bozbay, 4 yazındaki kızı Serra ve 36 yaşındaki eşi Aycan Bozbay'ı da namaz kıldığı esnada arkasından vurduktan sonra kendi yaşamına son vermişti. Acı olay sonrası aileden geriye sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kaldı.



Polis korkunç manzarayla karşılaştı

Müteahhit Ahmet Kuzgun'un öldürülmesi olayı ile ilgili aranan zanlı İsmail Bozbay'ın, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta ikamet ettiği yere gece saatlerinde baskın yapan polis ekipleri eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Evin içerisinde Bozbay ailesinin tüm bireylerini kanlar içerisinde bulan polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, İsmail ile eşi Aycan ve çocukları Serra'nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.



Ekipler intihar mektubu buldu

3 kişiyi canice öldürerek, intihar eden İsmail Bozbay'ın yazdığı mektup polis ekiplerince evde yapılan aramalarda bulundu. Bozbay intihar etmeden önce yazdığı mektupta, müteahhit Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu ve kendisine parayı veremeyeceğini söylemesi üzerine korkutmak isterken kazara vurduğunu, ailesinin ise kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi. İsmail Bozbay’ın bıraktığı 4 sayfalık mektupta Ahmet Kuzgun ile birlikte daha önce borsaya para yatırdıkları ve bu sebeple aralarında tartışmaların yaşandığına dair iddiaların bulunduğu öğrenildi.



Acı olaydan geriye aileden fotoğraflar kaldı

Yaşanan acı olay sonrasında ise 3 kişiyi öldürerek, canına kıyan İsmail Bozbay'ın sosyal medya hesabında ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğraflar kaldı. 4 yaşındaki kızı ve eşi ile çekilmiş fotoğraflarda İsmail Bozbay'ın ailesine düşkünlüğü gözler önüne seriliyor.



Patronunu öldürdükten sonra eşi ve kızını da öldüren şahıs intihar etti Sakarya’da, namaz kılarken patronunu öldüren şahıs, daha sonrasında eşi ve küçük kızını öldürüp intihar etti.