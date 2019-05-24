Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin 250 sayfalık gerekçesi AK Parti yönetimi tarafından, ‘makul’ bulunarak, usulsüzlüklerin açıkça ortaya koyulduğu tespiti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında öncelikli olarak İstanbul seçimleri ve Meclis’in çalışma takvimi gündeme geldi. YSK’nın iptal gerekçesinin ise o saatlerde henüz açıklanmadığı için MYK’da gündeme gelmediği belirtildi. Ancak parti kurmaylarının kendi aralarında yaptığı toplantıda, gerekçeye ilişkin ilk değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Gerekçenin makul olduğu, gerekçedeki hukuki görüşlere yapılan eleştirilerin de anlayışla karşılanması gerektiği, ancak bunun hukuki karara gölge düşürmeyeceği tespiti yapıldı. AK Parti kurmayları tarafından “Aslolan hukukun aldığı karardır. Gerekçede sandık kurulları ile ilgili usulsüzlükler, oy-sayım cetvellerindeki yanlışlıklar ortaya konulmuştur. Bütün bunların seçimin sonucunu etkileyeceğine kanaat getirerek doğru karar alınmıştır” görüşü dile getirildi.

Kamuoyunda AK Parti’nin ‘oyların çalındığı’ iddiasının gerekçede yer almamasına yönelik münakaşaları ise parti kurmayları “Oyların çalındığı ifadesi siyasi bir ifadedir, gerekçede yer almaması da normaldir. Yargı kararları siyaset diliyle yazılmaz” şeklinde değerlendirdi.

ADAYLAR BIÇAK SIRTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısında İstanbul seçimlerine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki yarışın ‘kafa kafaya’ olduğu, asıl değişimin seçime 10-15 gün kala ortaya çıkacağı tespiti yapıldı. Bu sebeple bayramdan sonraki haftadan itibaren çalışmaların daha da yoğunlaşacağı belirtildi.

MECLİS TATİLE GİRİYOR

Meclis’in çalışma takviminin de konuşulduğu toplantıda, grup yönetimi tarafından MYK üyelerine, bedelli askerlik, turizmin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler ile köprü cezalarının kaldırılmasının da içinde olduğu torba teklifin yasalaştırılmasının ardından, bayramdan itibaren Meclis çalışmalarına ara verileceği bilgisi verildi. Acil çıkarılması gereken düzenleme olması durumunda ise TBMM’nin 1 Temmuz-15 Temmuz tarihleri arasında çalışacağı belirtildi.