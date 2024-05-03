Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sakarya'da insanlıktan utandıran görüntüler! Köpeği ezdi, kaçtı

Sakarya'da insanlıktan utandıran görüntüler! Köpeği ezdi, kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı! İnsanlıktan utandıran olay Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı.

Karasu'nun Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı.

Sakarya'da insanlıktan utandıran görüntüler! - 1. Resim

Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da insanlıktan utandıran görüntüler! - 2. Resim

Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'ye geçen Keçiören Belediyesinden dikkat çeken karar! Tüm ilçede yasaklandıFilm değil gerçek! Polisten kaçan sürücü, kaputa tutunan zabıtayla kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - GündemBabasını boğazından bıçaklayarak öldürdüFilm değil gerçek! Polisten kaçan sürücü, kaputa tutunan zabıtayla kaçtı - GündemPolisten kaçan sürücü, kaputa tutunan zabıtayla kaçtıCHP'ye geçen Keçiören Belediyesinden dikkat çeken karar! Tüm ilçede yasaklandı - GündemTüm ilçede yasaklandı!Beyoğlu'nda okul inşaatında askeri mühimmat bulundu - GündemOkul inşaatında hayrete düşüren görüntü! Korumaya alındılarFiyatı gören Tokatlılar Sivas'a kaçtı: Akın akın gidiyorlar... - GündemFiyatı gören Tokatlılar Sivas'a kaçtıAvukata koltuk değnekli darba 14 yıl hapis istemi! - GündemAvukata koltuk değnekli darba 14 yıl hapis istemi!
Sonraki Haber Yükleniyor...