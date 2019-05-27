Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen bankacı, öğrenci ve ev hanımlarının da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Aydın’da “Bylock” operasyonu
27.05.2019 - 16:32 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aralarında Aydın’ın da bulunduğu Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,bylock,operasyon,
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