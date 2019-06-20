Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina'da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi’nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
20.06.2019 - 17:10 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,heyet,başkan,kabul,
632087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632087.aspx
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