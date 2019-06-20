Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina'da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi’nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.