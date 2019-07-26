Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Siyasi partiler özellikle de AK Parti millete hizmet kapısıdır. İhtirasları hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak AK Parti'de gözünü açan bir nesil siyasette yetiştirdik.

''AK PARTİ'NİN BİRİKİMİ TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİDİR''

AK Parti'nin birikimi Türkiye'nin birikimidir. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum. Kapısını çalmadığımız hane kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir. 31 Ocak 2019 tarihinde 'Memleket işi gönül işi' diyerek mahalli seçimlerde milletimize olan taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Bu belge ile milletimize şehir planlarını uzun vadeli hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerimizde çözme taahhüdünde bulunduk. Milletimiz bize itibar etti. AK Parti kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir parti. Sözümüzü yutmadık. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladı. Durun bakalım. Önümüzde daha çok önemli süreç var. Ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. AK Parti'nin belediyede de meclislerde de tüm üyeleri görevlerini milletin hayrına olacak şekilde sürdürecek. Hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır.

''ÇİFTÇİYİ DEVAMLI İSTİSMAR EDİYORLAR''

Çiftçiyi devamlı istismar ediyorlar. Çiftçimin dün traktörü yokken artık Anadolu'nun her yerinde... Dün ortak kullanırken şimdi her evin bahçesinde traktör var biçerdöver var. Bay Kemal'in işi sürekli yalan. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar pek çok saldırıyı püskürttük.

PENÇE HAREKATLARI VE RUSYA'DAN S-400 ALIM SÜRECİ

Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla Fırat'ın doğusundaki teröristlerinde Kuzey Irak'la irtibatını kesmiş olacağız. Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik. S-400'leri Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

''TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA ETMEYE KARARLIYIZ''

Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Suriye'nin kuzeyindeki tüm aklıselim sahibi Kürt Arap Türkmen kardeşlerime sesleniyorum gelin PYD denen örgütü bir an önce tasfiye edelim. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. F-35 ile ilgili 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika'da pilotlara teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sayın Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık. Amerika'nın kongresine sesleniyorum Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. F-35 vermiyor musunuz o konuda da tedbirlerimizi alırız başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye'de AK Parti var Cumhur İttifakı var.''

Ayrıntılar geliyor...