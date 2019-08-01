Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya Denizcilik Okulu'na ait 83 metre boyunda okul gemisi, eğitim için Malta’dan çıktığı tur kapsamında Çanakkale ve çevresindeki adaları gezerek öğrenciler ile İstanbul’a gitti. Eğitim kapsamındaki gezilerine İstanbul’da devam edecek gemi Marmara denizine doğru yol aldı.