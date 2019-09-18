Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir olan bankaya talimatla para yatırarak, örgüte destek olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kumluca sulh ceza hakimliğince haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, dün akşam ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FETÖ'nün finans kaynağına operasyon!
18.09.2019 - 11:46 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Antalya,fetö,
651044 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651044.aspx
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