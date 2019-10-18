Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik nezaketleri hiçe sayarak sürekli devletler arası ilişkilerde krizler çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, dünya siyasi tarihine geçecek bir skandala imza attı.

Trump’ın, Barış Pınarı Harekâtından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım” ifadelerinin yer aldığı bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Amerikan basınına sızdırılan mektupta Trump’ın, Erdoğan’dan terör örgütü liderleriyle görüşmesini istediği ifade etti.

CEVABI SERT OLDU

9 Ekim tarihli mektuba Türkiye’nin cevabı sert oldu. Mektubu çöpe atan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine harekât emrini verdi. Ve hazır kıta bekleyen TSK, Suriye’deki terör hedeflerini bombalamaya başladı. Böylece Trump’ın skandal mektubuna hem sahada hem de masada cevap verilmiş oldu.

O SÖZLERİN SEBEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı “Türkiye teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir. Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz” şeklindeki açıklamasının sebebi de mektupla birlikte ortaya çıktı.

DÜNYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Trump’ın diplomatik nezaketleri hiçe sayan mektubu dünya genelinde alay konusu oldu. Rusya’dan “Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektupta çok garip bir dil kullanılmış. Normalde devlet başkanları bu tür ifadeler kullanmaz” değerlendirmesi geldi. ABD’nin skandal mektubu sızdırmasının altında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmeyi sabote etme maksadının yattığı değerlendirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bu tür tavırlar, Türkiye’ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar, eleştiriler, tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim 2019 saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir” diye tepki gösterdi.

55 YIL SONRA AYNI KRİZ

Türkiye ABD ile benzer bir krizi 1964 yılında yaşamıştı. Devrin Başbakanı İsmet İnönü, Kıbrıs’ta Türklerin katledilmeye başlamasının ardından müdahale için hazırlık yapmış, ABD Başkanı Lyndon Johnson tarihe “Johnson Mektubu” diye geçen mektubu göndermişti. ABD Başkanı, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale sırasında Amerikan silahlarını kullanamayacağını söylemiş ve “Tek taraflı harekete geçemezsiniz” diye ültimatom vermişti. Devrin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ball şaşkınlığını “Hayatımda bu kadar gaddar bir diplomatik mesaj görmedim” sözleriyle dile getirmişti.