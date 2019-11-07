Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Aksaray'da ailelerin otizmli öğrencileri yuhaladığı iddialarına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aksaray'da bir okulda yaşanan hadise hepimizi derinden üzdü. Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor."