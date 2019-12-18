Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödül töreninde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılın Devlet Adamı Ödülü’nü aldı; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Yılın Bakanı ödülüne layık görüldü. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in de davetli olarak katıldığı gecede, siyasetin ve ekonominin tanınmış isimleri bir araya geldi. Tören sonrasında Ziya Selçuk ile bir araya gelen Yeltekin aldığı ödülden dolayı bakanı tebrik etti ve 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda bakanlıkça yapılan kapsamlı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Yeltekin, ülkemizin kalkınması adına her alanda değer üretmenin önemine

vurgu yaptı.