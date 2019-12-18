Ödül töreninde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılın Devlet Adamı Ödülü’nü aldı; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Yılın Bakanı ödülüne layık görüldü. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in de davetli olarak katıldığı gecede, siyasetin ve ekonominin tanınmış isimleri bir araya geldi. Tören sonrasında Ziya Selçuk ile bir araya gelen Yeltekin aldığı ödülden dolayı bakanı tebrik etti ve 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda bakanlıkça yapılan kapsamlı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Yeltekin, ülkemizin kalkınması adına her alanda değer üretmenin önemine
vurgu yaptı.
Yılın Devlet Adamı: Bakan Ziya Selçuk
18.12.2019 - 05:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney tarafından organize edilen ve geleneksel hâle gelen “Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar” ödül töreni WOW Hotel İstanbul Camp Convention Center’da gerçekleştirildi.
Ödül töreninde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılın Devlet Adamı Ödülü’nü aldı; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Yılın Bakanı ödülüne layık görüldü. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in de davetli olarak katıldığı gecede, siyasetin ve ekonominin tanınmış isimleri bir araya geldi. Tören sonrasında Ziya Selçuk ile bir araya gelen Yeltekin aldığı ödülden dolayı bakanı tebrik etti ve 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda bakanlıkça yapılan kapsamlı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Yeltekin, ülkemizin kalkınması adına her alanda değer üretmenin önemine
Etiketler : ziya selçuk,turcomoney,
669425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669425.aspx
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