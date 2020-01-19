Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yargı, FETÖ’ye karşı suçluyu suçsuzdan ayırma noktasında çok ciddi mücadele veriyor” diyen Feyzioğlu şunları söyledi: Ancak yapı o kadar karmaşık ve şüpheli ile sanık sayısı o kadar çoktur ki… On binlerce sanıktan söz ediyoruz. Bunlar bir anda mahkemelere yığılmıştır. FETÖ ile mücadelenin kalıcı olması için suçluyla suçsuzun birbirinden en isabetli şekilde ayrılması ve hukuka aykırılıkların kanun yolu aşamalarında tespit edilip giderilmesi lazım. Adalet Bakanlığı ve HSK, yargıyı FETÖ’den temizlemek için takdire şayan bir mücadele yürüttü. Çok büyük ölçüde de başarılı olunduğunu düşünüyorum. Bu srüreçten çıkarmamız gereken dersler vardır.