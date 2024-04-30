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Sağlıkçılar çetesi! Yüzde 20 komisyonla yenidoğan vurgunu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlıkçılar çetesi! Yüzde 20 komisyonla yenidoğan vurgunu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul ve Tekirdağ’da, devleti dolandıran “aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin” bulunduğu şebekenin yüzde 20 komisyonla  bebekleri devlet hastanelerinden özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri belirlendi.

SGK’nın yenidoğanlar için özel hastanelere günlük 8 bin lira ödediği belirtildi. 300 kişilik şebeke üyelerinden hakkında gözaltı kararı olan 41 kişiden 40’ı yakalandı. 259 kişiye de ifade daveti gönderildi.

BİRÇOK HASTANE MERCEK ALTINDA

Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler de mercek altına alındı.

GÜNLÜK 8 BİN LİRA ÖDEME YAPILDI

Yenidoğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK Başkanlığı tarafından, özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada, doktorların masraftan kaçınmak için yenidoğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmî kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kiralandığı, evraklarda doktorların isminin gösterildiği ortaya çıkmıştı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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