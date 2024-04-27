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Devleti 'bebekler' üzerinden soydular!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devleti &#039;bebekler&#039; üzerinden soydular!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında doktorların da yer aldığı 38 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekiplerince yapılan çalışmada, doktor oldukları belirlenen şüpheli Fırat S. ile İlker G’nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasiteyle çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.

GÜNLÜK 8 BİN LİRA ÖDEME YAPILDI

Yenidoğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK Başkanlığı tarafından, özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada, doktorların masraftan kaçınmak için yenidoğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmî kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kiralandığı, evraklarda doktorların isminin gösterildiği anlaşıldı.

38 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmada, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hemşirelerin hasta yakınlarına kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 300 şüpheliden 41’i için İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 kişi yakalandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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