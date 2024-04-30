Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > İki kardeş doğduklarından beri güneşe hasret! Sadece akşamları dışarı çıkabiliyorlar

İki kardeş doğduklarından beri güneşe hasret! Sadece akşamları dışarı çıkabiliyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İki kardeş doğduklarından beri güneşe hasret! Sadece akşamları dışarı çıkabiliyorlar

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çok nadir görülen genetik XP hastalığı sebebiyle gün ışığına çıkamayan, hayatlarının tamamını karanlıkta, kalın perdeler ardında geçiren Ali ve Halenur Şahin kardeşler, evden eğitimle üniversite sıralarına kadar ulaştı.

Sabah namazından akşam ezanına kadar evde kalmak zorunda olduklarını dile getiren Ali Şahin “Gün ışığında hiçbir şekilde gözümü açamıyorum, canım çok acıyor. Sanki kızgın bir demiri gözümün üzerine koymuşlar gibi canım yanıyor.

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 1. Resim

Gündüz evden çıkmamız gerektiğinde UV korumalı maskeler, kıyafetler, eldivenler giyiyoruz. Allah’tan ümit kesilmez, bir gün hastalığımızın tedavisinin bulunacağına inanıyorum.

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 2. Resim

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden 2021’de mezun oldum ama hastalığımdan dolayı özel sektör veya kamuda çalışamıyorum” dedi.

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 3. Resim

Halenur Şahin de “Ağabeyim gibi okula gitmeden, evde eğitimle ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdim. Haziranda YKS’ye gireceğim, sınava evde hazırlanıyorum, kazanabilirsem ilahiyat okumak istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 1. Resim

Ali ve Halenur kardeşler Türkiye’de bu rahatsızlıkla mücadele eden 100 hastadan biri.

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 2. Resim

Güneşe çıkmak zorunda kaldıkları nadir anlarda ise vücutlarını örten özel UV korumalı giysiler, yüz maskesi ve eldivenleri takmak zorundalar...

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 3. Resim

Halk arasında "güneşe çıkamama hastalığı" olarak da bilinen, derinin ultraviyole ışınlarına (UV) aşırı duyarlılık göstermesine yol açan XP, çok nadir görülen genetik hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalığın pençesinde dünyaya gelen çocuklar için güneşte birkaç dakika kalmak bile şiddetli cilt yanıkları, deri deformasyonları ve cilt kanserine neden oluyor.

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 7. Resim

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 8. Resim

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 9. Resim

Genetik XP hastası olan kardeşler gün ışığına hasret - 10. Resim

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
AFAD duyurdu, Akdeniz'de deprem oldu! İşte ilk veriler...6 suç örgütü daha çökertildi, onlarca gözaltı var!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıfır beden tutkusu erken doğum sebebi! Zayıf kalmak isteyen anne bebeğinin sağlığıyla oynuyor - SağlıkHızla popülerleşiyor, olan bebeklere oluyorKalp krizi sebebi! Damar tıkanıklığı olanlar bol su içsin - SağlıkKalp krizi sebebi! Damar tıkanıklığı olanlar bol su içsinBulantı ve karın ağrısı varsa dikkat! Mide gribi mevsimi başladı - SağlıkBulantı ve karın ağrısı varsa dikkat! Mevsimi başladı...Kıvrandırıyor, mideyi bitiriyor! Ağzınıza bile sürmeyin - SağlıkKıvrandırıyor, mideyi bitiriyor! Ağzınıza bile sürmeyinAğrı şikayetiyle gitti, kulağından canlı kurtçuk çıkarıldı - SağlıkAğrı şikayetiyle gitti, kulağından çıkanlar şoke ettiİnatçı kiloların sebebi tahmin etmediğiniz sorun olabilir - Sağlıkİnatçı kiloların 'gizli' sebebi! Vücuda zararı var
Sonraki Haber Yükleniyor...