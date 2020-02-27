Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu “Rejimin şu anda işgal ettiği bölgelerden yani, Soçi mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlar var, buradan çekilmesi gerekiyor. Özellikle kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin de evlerine dönebilmesi, bunlar için koridorların açılması gerekiyor. Ama ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil” dedi. Rusya ile yapılan görüşmelerin başarılı olabilmesi için öncelikle sahadaki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu “Rusya lideri Vladimir Putin de söylüyor; ‘Bu görüşmelerden önce, ikili şekilde kendi aramızda görüşelim, meseleleri halledelim’. İşin en önemli boyutu ateşkes ama tek boyutu bu değil. Saldırıların durdurulmasının yanında başka boyutları da var. İnsani boyutu, siyasi boyutu var” dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov da “Ankara’da gerçekleştirilecek yeni görüşmeler için olumlu sonuçlar bekliyoruz” ifadesini kullandı.