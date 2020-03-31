Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.