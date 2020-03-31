Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savcı Kiraz paylaşımı
31.03.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
692713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692713.aspx
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