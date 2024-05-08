Erdoğan MHP ile ilişkisini bozmaz

Yerel seçimler bitti. AK Parti-MHP toplamı yüzde 40,5 oldu... Buna HÜDA PAR ve BBP'yi de eklediğinizde yüzde 42 ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası her zaman olduğu gibi MHP’ye ve Sayın Bahçeli’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osman Kavala, Gezi Davası ve Demirtaş gibi konularda asla geri adım atacağını düşünmüyorum. AK Parti-MHP birlikteliği bozulmaz. Ne Bahçeli bunu ister ne Erdoğan. Her iki liderin hemfikir olduğu konular Kavala, Gezi ve Demirtaş gibi konulardır. Sayın Bahçeli ne düşünüyorsa Sayın Erdoğan da onu düşünüyordur. Yani bir farklılık yok.

Özgür Özel yumuşama dönemi başlattı. Ben sayın Özel’in bu yumuşama dönemini tek bir konuya indirgeyeceğini düşünmüyorum. Yani Kavala’yı bırakmasanız bu iş yürümez demeyecektir. Elbette Özgür Özel kendi açısından meseleleri söyleyecektir. Erdoğan da bu konularda geri adım atacak değildir.

Yumuşama konusunda adım atılacak konular vardır. Mesele 28 Şubatçı paşalar. Hepsi cezaevinde ve yaşları ilerledi. Onların tahliyesi konusunda bir fikir anlaşması olabilir. Dikkat ederseniz ne Erdoğan ne Bahçeli bu konuda herhangi bir olumsuz görüş bildirmediler.

Biliyoruz ki AK Parti-CHP arasında anayasa konusunda bir anlaşma zor olacaktır. Ama bu, görüşmeyecekleri anlamına gelmiyor. Önemli olan konuşmak, küs kalmamak.

Osman Kavala ve Gezi konusunda ben Erdoğan’ın geri adım atacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey MHP ile aranın bozulması demektir. Böyle bir şey mümkün görünmüyor. Sayın Erdoğan’ın geri adım attığı konular var, doğru. Ama o konular daha ziyade dış politika ile ilgili. Anayasayı değiştirmek isteyen AK Parti herhâlde MHP’nin 50 vekilinin oyuna ihtiyaç duyacaktır.

Şu iki mesele hâlâ çözülmüyor

Ayrıca AK Parti-MHP ilişkisi böyle çıkar üzerine kurulmuş bir ilişki değil. Tamamen Türkiye çıkarları üzerine kurulmuş durumda. Bunun da altını çizmek isterim.

Seçimler bitti. Bazı sorunlar artık kesin çözülsün istiyoruz. Birincisi İstanbul’da taksi meselesi. İstanbul’da taksi bir ihtiyaç. 1987’den beri taksi sayısı aynı. UKOME acilen İBB ile oturup bu işi çözmeli...

İkincisi başıboş köpekler. Hâlâ köpeklerin saldırısından sonra hayatını kaybeden insanlar var. Bu olacak iş değil. Neden başıboş köpekler toplanmıyor, anlamış değilim. Sorunlar apaçık duruyor. Ve tek bir adım atılmıyor. Ne bekleniyor. Niye tek bir adım atılmıyor?

Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu iki sorunu acilen çözün. Çözümsüzlük çözümdür anlayışı hâkim olmasın.

AK Parti hemen bu konulara el atmalı.