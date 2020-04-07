Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den paylaşımda, “Rahmet-i Rahmanın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.