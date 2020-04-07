Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den paylaşımda, “Rahmet-i Rahmanın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı
07.04.2020 - 22:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den paylaşımda bulunarak İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı,
694682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694682.aspx
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