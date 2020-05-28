Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.
Cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak
28.05.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.
Etiketler : koronavirüs,
707246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707246.aspx
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