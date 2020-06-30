Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
30.06.2020 - 01:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu.
Etiketler : berat albayrak,erdoğan,
714533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714533.aspx
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