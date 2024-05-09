BBP'den İyi Parti'ye hayırlı olsun ziyareti: Destici, 40 yıllık dostum diyerek açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, İyi Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu ile 40 yıllık dostluğu olduğunu belirten Destici, Meral Akşener'e bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İyi Parti Genel Merkezinde, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapan Destici, dikkat çeken ifadeler kullandı.

40 YILLIK DOSTLUĞUMUZ VAR

Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen kongre için tebrik dileklerinde bulunan Destici, şunları söyledi:

"En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkana, Müsavat Dervişoğlu ismi bizim için kıymetli bir isimdir. 40 yıla dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Aynı ocakta birlikte görev yaptık. O günden bugüne kadar da dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Türkiye'nin meseleleri noktasında, Meclis'te olduğumuz dönemde ve farklı noktalarda da hep görüş alışverişinde bulunduk, istişare ettik. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum."

AKŞENER'E BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA...

Dervişoğlu ile görüşmesinin çok güzel geçtiğini, eski anıların yad edildiğini aktaran Destici, Türkiye'nin gündemindeki yeni anayasa meselesi olmak üzere diğer konularda istişare edildiğini, görüşmelere daha sonra da devam edeceklerini kaydetti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 7 yıl boyunca büyük bir siyasi mücadele verdiğine değinen Destici, Türk siyasetine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Akşener'e bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

"ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Dervişoğlu da konuşmasında, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, karşılıklı olarak Türkiye'nin meselelerinin müzakere edildiğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Milletimizin geleceğine dair doğru ve önemli adımlar atılması noktasında da karşılıklı görüşmelerimizin devam edeceğini, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyorum."