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Ankara'da sıcak dakikalar! Ekipler bomba alarmına geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da sıcak dakikalar! Ekipler bomba alarmına geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Gölbaşı’nda yol kenarında bulunan şüpheli çanta endişeye sebep oldu. Çevre güvenliği alınarak müdahale edilen çantadan elektronik eşya çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi Acıgöl Sokak’ta meydana gelen olayda, yol kenarında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha ekiplerince şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Müdahale edilen çantanın içerisinden elektronik eşya çıktı.                                         

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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