Hyundai, Çin pazarına yönelik geliştirdiği yeni elektrikli modeli Ioniq V’in teknik ayrıntıları belli oldu. Model, en üst donanımda 66,8 kWh batarya paketi ve 650 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor.

Hyundai, Çin'deki elektrikli araç ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni fastback gövde tipine sahip elektrikli sedanı Ioniq V’in tasarımının ardından teknik verileri de ortaya çıktı.

Hyundai tarafından, Çin pazarı için özel olarak üretilen ilk Ionıq modeli olan Ionıq V, 1970’lerin spor otomobillerine benzer “kama” formu tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hyundai Ioniq V’in teknik detayları belli oldu: 66,8 kWh batarya ve 650 km menzil

Yeni Ioniq V, Hyundai'nin E-GMP elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi. Model, 800V mimarili hızlı şarj sistemini destekliyor ve yüksek verimlilik sunan elektrikli güç aktarma sistemine sahip.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan son vergi indirimi listesine göre, aracın giriş seviyesinde, 140 kW (188 hp) gücündeki elektrik motorunu çalıştıran CATL'ın 53,5 kWh'lik LFP batarya paketi kullanıyor. Bu donanım CLTC koşullarında 520 - 540 km arasında elektrikli menzile sahip.

Hyundai Ioniq V’in teknik detayları belli oldu: 66,8 kWh batarya ve 650 km menzil

Aracı uzun menzilli versiyonunda ise yine CATL tarafından üretilen 66,8 kWh kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Verilere göre bu donanıma sahip Ioniq V, CLTC ölçüm standardına göre 650 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor.

Hyundai Ioniq V, ilerleyen dönemde EREV güç aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.

Hyundai Ioniq V’in teknik detayları belli oldu: 66,8 kWh batarya ve 650 km menzil

İKONİK MODELLERE SELAM DURAN TASARIM

Hyundai Ioniq Venus konseptinin seri üretim versiyonu olan modelin keskin ve köşeli hatları Lamborghini Countach ve Lancia Stratos gibi ikonik modellere selam duruyor. Eğimli bir ön cama sahip olan araç, ince LED farlarla geliyor.

Alçak tavan çizgisi, çerçevesiz kapılar, yarı gizli kapı kolları ve keskin gövde hatları modelin fütüristik görünümünü destekliyor.

Hyundai Ioniq V’in teknik detayları belli oldu: 66,8 kWh batarya ve 650 km menzil

4.900 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 1.470 mm yüksekliğe sahip olan araç 2.900 mm'lik aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı vadediyor.

Hyundai Ioniq V’in teknik detayları belli oldu: 66,8 kWh batarya ve 650 km menzil

Dışı gibi iç mekanı da sıra dışı bir tasarıma sahip olan modelde neredeyse hiç fiziksel tuş yok. Ortada konumlanan 27 inçlik 4K ekran yer alıyor. Sürücünün önünde ise yüksekte konumlanan ve ince yapılı dijital bir gösterge ekranı bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası