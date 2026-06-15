Hyundai Ioniq V’in teknik detayları belli oldu: 66,8 kWh batarya ve 650 km menzil
Hyundai, Çin pazarına yönelik geliştirdiği yeni elektrikli modeli Ioniq V’in teknik ayrıntıları belli oldu. Model, en üst donanımda 66,8 kWh batarya paketi ve 650 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor.
- Ioniq V, 1970'lerin spor otomobillerini anımsatan “kama” formu tasarımıyla dikkat çekiyor.
- Araç, Hyundai'nin E-GMP elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi ve 800V mimarili hızlı şarj sistemini destekliyor.
- Giriş seviyesinde 140 kW gücünde motor ve 53,5 kWh LFP batarya ile 520-540 km menzil sunuyor.
- Uzun menzilli versiyonunda ise 66,8 kWh kapasiteli batarya ile 650 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor.
- Ioniq V, ilerleyen dönemde EREV güç aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.
- İç mekanında fiziksel tuşlar yerine ortada 27 inçlik 4K ekran ve sürücü önünde ince dijital gösterge ekranı bulunuyor.
Hyundai, Çin'deki elektrikli araç ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni fastback gövde tipine sahip elektrikli sedanı Ioniq V’in tasarımının ardından teknik verileri de ortaya çıktı.
Hyundai tarafından, Çin pazarı için özel olarak üretilen ilk Ionıq modeli olan Ionıq V, 1970’lerin spor otomobillerine benzer “kama” formu tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yeni Ioniq V, Hyundai'nin E-GMP elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi. Model, 800V mimarili hızlı şarj sistemini destekliyor ve yüksek verimlilik sunan elektrikli güç aktarma sistemine sahip.
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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan son vergi indirimi listesine göre, aracın giriş seviyesinde, 140 kW (188 hp) gücündeki elektrik motorunu çalıştıran CATL'ın 53,5 kWh'lik LFP batarya paketi kullanıyor. Bu donanım CLTC koşullarında 520 - 540 km arasında elektrikli menzile sahip.
Aracı uzun menzilli versiyonunda ise yine CATL tarafından üretilen 66,8 kWh kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Verilere göre bu donanıma sahip Ioniq V, CLTC ölçüm standardına göre 650 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor.
Hyundai Ioniq V, ilerleyen dönemde EREV güç aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.
İKONİK MODELLERE SELAM DURAN TASARIM
Hyundai Ioniq Venus konseptinin seri üretim versiyonu olan modelin keskin ve köşeli hatları Lamborghini Countach ve Lancia Stratos gibi ikonik modellere selam duruyor. Eğimli bir ön cama sahip olan araç, ince LED farlarla geliyor.
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Alçak tavan çizgisi, çerçevesiz kapılar, yarı gizli kapı kolları ve keskin gövde hatları modelin fütüristik görünümünü destekliyor.
4.900 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 1.470 mm yüksekliğe sahip olan araç 2.900 mm'lik aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı vadediyor.
Dışı gibi iç mekanı da sıra dışı bir tasarıma sahip olan modelde neredeyse hiç fiziksel tuş yok. Ortada konumlanan 27 inçlik 4K ekran yer alıyor. Sürücünün önünde ise yüksekte konumlanan ve ince yapılı dijital bir gösterge ekranı bulunuyor.