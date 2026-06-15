Nissan CEO'su Ivan Espinosa, Çinli otomobil üreticilerinin geliştirme hızından etkilendiklerini ve şirketin yeni araç geliştirme süreçlerini hızlandırmak için Çin pazarındaki uygulamalardan ders çıkardığını söyledi.

Nissan, küresel otomotiv sektöründe yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurabilmek için geliştirme süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Şirketin Başkanı ve CEO'su Ivan Espinosa, Çinli otomobil üreticilerinin ürün geliştirme konusundaki çevikliğinin kendileri için önemli bir referans noktası haline geldiğini açıkladı.

Espinosa, yaptığı değerlendirmede Çinli markaların yeni araçları çok daha kısa sürede geliştirebildiğine dikkat çekerek, Nissan'ın da benzer bir hız yakalamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Nissan Motor, araç geliştirme döngüsünü yarıya indirerek, geleneksel 55 aylık süreyi sadece 26 aya düşürdüğünü duyurdu. Bu stratejik değişim, Çinli otomobil üreticilerinin öncülük ettiği yapay zeka destekli hızlı yineleme modellerinden büyük ölçüde ilham alıyor.

ÇİN’DE 26 AY BİLE REKABETÇİ OLMAYABİLİR

Otomotiv sektöründe geleneksel olarak yeni bir modelin geliştirilmesi birkaç yıl sürebiliyor. Ancak son yıllarda Çinli üreticiler bu süreyi önemli ölçüde azaltarak yeni araçları çok daha hızlı şekilde pazara sunmaya başladı. Özellikle elektrikli otomobil segmentinde faaliyet gösteren Çin merkezli markalar, yazılım geliştirme, batarya teknolojileri ve ürün güncellemeleri konusunda rakiplerine göre daha çevik hareket ediyor.

Nissan CEO'suna göre Çin'deki üreticilerin başarısının arkasında daha kısa karar alma süreçleri, daha esnek organizasyon yapıları ve yazılım odaklı geliştirme anlayışı bulunuyor. Şirket, bu yaklaşımları kendi operasyonlarına adapte ederek yeni modellerini daha hızlı geliştirmeyi hedefliyor.

NİSSAN-DONGFENG ORTAKLIĞI

Espinosa, Nissan'ın Çin'deki faaliyetlerinde yerel ortaklarla daha yakın çalıştığını belirtti. Özellikle Çinli ortak Dongfeng Motor ile yürütülen iş birliğinin geliştirme süreçlerini hızlandırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Nissan ve Dongfeng tarafından ortak geliştirilen yeni modellerin, şirketin küresel ürün geliştirme yaklaşımına da katkı sağladığını söyleyen Espinosa, Çin'de geliştirilen bazı araçların gelecekte diğer pazarlarda da değerlendirilebileceğini belirtti.

Özellikle, Nisan 2025'te piyasaya sürülen tamamen elektrikli Nissan N7 modeli, başarılı bir pilot uygulama olarak görülüyor. Model sadece iki yıllık bir geliştirme sürecinde ortaya çıkarıldı.



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