"Altı Üstü İstanbul" dizisi için geri sayım sürerken, diziye dair detaylar merak konusu oldu. Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği dizinin çekim yerleri araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul nerede çekiliyor? Dizide geçen Ziyankar Mahallesi gerçek mi, hangi ilde?

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından "Altı Üstü İstanbul" için geri sayım sürüyor. Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği dizinin konusu kadar çekim yerleri de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul nerede çekiliyor? Dizide geçen Ziyankâr Mahallesi gerçek mi, hangi ilde bulunuyor?

Dizinin hikâyesi, İstanbul'un unutulmuş köşelerinden biri olarak tasvir edilen Ziyankâr Mahallesi'nde geçiyor. İstanbul'un göz ardı edilmiş kenar mahallelerinden biri olan Ziyankâr’da yeşeren umutların, paranın gücü, ihanetin gölgesi ve lüks hayatların acımasız gerçekleriyle çarpışmasını merkezine alıyor.

Altı Üstü İstanbul nerede çekiliyor, Ziyankar mahallesi nerede?

ZİYANKAR NEREDE?

Dizide geçen Ziyankar Mahallesi'nin Türkiye'deki herhangi bir ilde karşılığı bulunmuyor. Yapım ekibi tarafından hikaye için oluşturulmuş kurgusal bir mahalle olarak kullanılıyor. Ziyankâr'ın görsel atmosferinin büyük ölçüde Balat'ın arka sokakları ve İstanbul'un farklı semtlerinden alınan görüntülerle oluşturulduğu belirtiliyor.



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