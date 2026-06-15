İran-Yeni Zelanda maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ilk hafta karşılaşmaları arasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İran'ın turnuvadaki ilk maçı öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. G Grubu'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler maçın yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saat bilgilerine çevrildi.

İRAN-YENİ ZELANDA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanacak İran-Yeni Zelanda karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, grup aşamasındaki mücadeleleri futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler TRT 1 yayınını izleyebilecek.

İran, turnuvaya zorlu bir sürecin ardından katılım sağlarken, Yeni Zelanda ise Dünya Kupası sahnesinde sürpriz yapmayı hedefliyor. Bu nedenle grubun ilk hafta maçlarından biri olan mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

G Grubu'nda Belçika ve Mısır gibi güçlü ekiplerin de yer alması nedeniyle ilk maçta alınacak puanlar son 32 turu yarışında büyük önem taşıyor. Özellikle İran açısından Yeni Zelanda karşılaşması, gruptaki hedefleri belirleyecek kritik mücadelelerden biri olarak görülüyor.

İran-Yeni Zelanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (2026 FIFA Dünya Kupası)

İRAN'IN DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran ile Yeni Zelanda arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu mücadelesi 16 Haziran Salı günü Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Los Angeles Stadı'nda oynanacak.

İran Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçına çıkarken gruptaki diğer rakipleri Belçika ve Mısır karşılaşmalarına da hazırlık yapıyor. İran'ın grup aşamasındaki ikinci maçı 21 Haziran'da Belçika ile oynanacak. Son grup karşılaşmasında ise 27 Haziran'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

İran-Yeni Zelanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (2026 FIFA Dünya Kupası)

İRAN'IN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 18 maça çıkan İran, bu karşılaşmalardan 3'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İran, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 31 gol gördü.

İran'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1978 - İlk tur

1998 - İlk tur

2006 - İlk tur

2014 - İlk tur

2018 - İlk tur

2022 - İlk tur

İRAN'IN 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Alireza Beyranvand (Tractor), Sayed Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Defans: Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Milad Mohammadi (Persepolis), Ramin Rezaeian (Foolad)

Orta saha: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor)

Forvet: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Dennis Dargahi (Standard Liege), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba)

İLGİLİ HABERLER DÜNYA 5 soruda ABD ve İran arasındaki İslamabad Mutabakatı!

Haberle İlgili Daha Fazlası