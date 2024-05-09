Bursa'da akılalmaz olay! Kayınbiraderlerini vurdu, hastaneye götürürken yakıtı bitti, yolda bırakıp kaçtı

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kayınbiraderi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde iddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti. Özkan G. ve Ahmet G. evde damat M.G. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Özkan G. ve Ahmet G.'ye silahla ateş etti.

YAKIT BİTİNCE SOKAK ORTASINDA BIRAKIP KAÇTI

Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti. Özkan G. ve Ahmet G.'yi araçla beraber sokak ortasında bırakan 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Özkan G. ve Ahmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.