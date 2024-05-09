Şampiyonlar Ligi finalisti efsanesi ile vedalaşıyor! Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu

Borussia Dortmund'un efsane oyuncusu Marco Reus, kariyerine devam etmek için yeni kulüp aramayı sürdürüyor. Adı Türk kulüpleriyle anılan Alman yıldızın, MLS ekiplerinden St. Louis City ile görüştüğü iddia edildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Almanya ekibi Borussia Dortmund'un efsane oyuncusu Marco Reus takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ROTASI AMERİKA OLABİLİR

Dortmund'a veda etmeye hazırlanan tecrübeli oyuncunun MLS takımlarından St. Louis City ile transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi. Athletic'te yer alan haberde Reus ve St. Louis City arasındaki transfer görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ifade edildi. Reus'a Türkiye ve Suudi Arabistan'da da ilgi olduğu kaydedildi. Haberde, takımda daha önce Bundesliga'da oynamış 3 futbolcunun yer aldığı ve bu isimlerden birinin Reus'un eski takım arkadaşı Roman Burki olduğu aktarıldı.

MARCO REUS'UN KARİYERİ

Marco Reus, Borussia Dortmund'a 2012'de Borussia Mönchengladbach'tan imza attı. 2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus, Alman ekibinde Almanya Kupası (2) ve Almanya Süper Kupası (3) kazandı. Reus, Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Borussia Dortmund formasıyla 426 maça çıkan tecrübeli oyuncu 169 gol ve 130 asist kaydetti.