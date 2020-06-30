Bingöl Valiliği, 2 Temmuz'dan geçerli olmak üzere Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi
30.06.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl Valiliği, 2 Temmuz'dan geçerli olmak üzere Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : bingöl,maske,koronavirüs,
714725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714725.aspx
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