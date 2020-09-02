Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski askerin ifadelerinde, denize gezinti amaçlı açıldıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerince 29 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, ilçeye tatil yapmak için geldiklerini iddia ettiler.

Eski astsubay H.B, 2017 "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl tutuklu kaldığını, davasının halen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini belirtti.

Diğer şüpheli E.S. ile tatil için İzmir'e geldiğini savunan H.B, şunları kaydetti:

"İzmir'de T.K. ile tanıştık ve 1 gün otelde kaldıktan sonra sahil kıyısında çadır kurduk. Burada jet ski ile denizde spor yapmak hoşumuza gitti. Su sporlarını seviyorum, dalış sertifikam var. Kiralamak pahalı olduğu için ticari amaçlı hem kiraya vermek aynı zamanda binmek ve daha sonra satmak için jet ski almaya karar verdik. Pazarlığını 54 bin liraya yaptık. Üçümüz 18 bin lira nakit ödedik. Jet skiyi Pırlanta Plajı'nda kullanmaya başladık. Bir süre sonra açıldık, 2 tane Yunan botu gelerek bizi sıkıştırdı, silah doğrulttular. Bota çıktık, ters kelepçe vurdular. Yunan sahil güvenlik personeli jet skiye geçerek birkaç kablo kesti, anahtarı aldı. Cüzdanımı aldılar. Bileğimize takılı kelepçeleri bir bileğimizden kestiler ve suya bıraktılar. Yunan Sahil Güvenlik botu yanımızdan ayrıldı. Jet skiye binerek kurtarılmayı bekledik. Bizim Sahil Güvenlik kurtardı."

Şüphelilerden E.S. ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza aldığını ve 14 ay tutuklu kaldığını ifade etti.

Gelir elde etmek amacıyla farklı işler araştırdığını anlatan E.S, "Jet ski alarak bunu kiralamayı düşündüm ve bunu da arkadaşlarımla paylaştım. Hem bu planı gerçekleştirmek hem de tatil yapmak amacıyla Çeşme'ye geldik. Biz Çeşme'ye ticaret ve tatil amaçlı gelmiştik. Güzel gelir elde edebileceğimizi düşünerek böyle bir yola girdik. Sonucunda beklemediğimiz olaylarla karşılaştık." dedi.

Eski üsteğmen T.K. de ifadesinde, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1,5 yıl cezaevinde kaldığını belirtti.

Jet ski ile açıldıktan sonra yönlerini karıştırdıklarını ileri süren T.K, "Bir süre sonra Yunan sahil güvenlik bizi durdurdu, yanlış yerde durduğumuzu anladık. Bizi bot içerisine alıp eşyalarımızı aldılar. Amacımızın spor olduğunu, tatil amaçlı geldiğimizi ve yönümüzü karıştırdığımızı söyledik. Eşyalarımızı alarak bizi Türkiye tarafına getirdiler." ifadelerini kullandı.