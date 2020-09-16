Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan gazetesi "Kathimerini" için eş zamanlı makaleler kaleme alan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, iki ülke arasında "makale diplomasisini" başlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Önceliğimiz Ön Şartsız Diplomasi" başlıklı yazısında "Hangi yoldan gidileceğine dair tercihin Yunan liderlerinde olduğu" vurgusunu yaptı. Çavuşoğlu, "daimî komşu" mantığının doğal olarak birbirinin haklarına karşılıklı saygı gerektirdiğinin altını çizerek "Bugünlerde karşı karşıya kaldıklarımıza bakılırsa, Türkiye'den durum ne yazık ki böyle görünmemektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin konuya ilişkin pozisyonuna değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'ye deniz alanlarının belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisi olmayan Avrupa Birliği aracılığıyla maksimalist iddialar dayatılamaz. Türkiye, temel çıkarlarına zarar verme teşebbüslerine izin vermemekte elbette kararlı bir duruş sergilemektedir" dedi.

Diyalog ve müzakerelerin, gerçekten de uluslararası hukukta deniz sınırı meselelerini ele almak için ilk ve en önemli araç olduğunu belirten Çavuşoğlu "Bu nedenle, Yunanistan'ın Türkiye ile tüm diyalog kanallarını ön şart olmaksızın yeniden canlandırmasını bekliyoruz. Ön şartlar karşı ön şartlar doğurur (inanın, biz de kendi açımızdan epeyce ön şartla gelebiliriz) ve bu yüzden bunlar, iki komşu arasında müzakere fırsatı aramak için iyi bir yol değildir" uyarısını yaptı.

FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ

Çavuşoğlu, her krizin fırsatlar barındırdığı ve barış içerisinde ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, makalesini şöyle tamamladı:

Her müzakere sürecinin karşılıklı 'al-ver’e yol açacağı da açıktır. Sorunlar kendiliğinden kaybolmak bir yana, zaman geçtikçe daha da karmaşıklaşır. Gelecek kuşaklara bir barış ve güvenlik mirası bırakmak için güçlü, etkili ve akılcı liderliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu, Türk tarafında mevcuttur. Bugün yaptıklarımız sadece bugünü değil, yarını da belirleyecek ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye, Yunanistan'ın tercih edeceği yoldan ilerleyebilir. Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır.