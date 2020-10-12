İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer aldığı öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi.
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu
12.10.2020 - 19:22 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şırnak,pkk,teslim,Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü,
738402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738402.aspx
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