Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözlerin çevrildiği CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” diye açıklama yaptı.

HAYRETLE İZLİYORUM

Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evinden çıkışında, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışıyorlar ben de hayretle izliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, 2017'de Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfınca (TÜSES) İstanbul'da düzenlenen "Orta Doğu Konferansı"na katıldığını hatırlattı.

O toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplantıda, Orta Doğu'yu konuştuk, tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor, ilgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı o toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada, 'yok efendim bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Ben öteden beri ısrarla söylerim, bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Anayasa bir toplumsal sorundur. Anayasa, hepimizin, yani bu ülkenin ana omurgasını belirleyen hukuk kurallarını ihtiva eder. Dolayısıyla anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok."

Görüşmeyi inkar eden Kılıçdaroğlu 2018 yılında TELE 1 kanalında “Biz seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakını oluşturan partiler biraraya geldik. İlkeler belirlendi. O komisyonun başkanlığını da Sayın Kabaoğlu yapıyordu. İbrahim Kabaoğlu. dört partiyle ilkeler üzerinden anayasa değişikliğine yönelik bir anlaşma metni hazırladı. Mutabakat metni elimizde. ” ifadeleriyle söz konusu görüşmeleri açık etmişti.