Bakan Soylu: Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.
Bakan Soylu duyurdu: Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması tamamlandı
04.12.2020 - 12:02 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Soylu: Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.
Etiketler : Süleyman Soylu,
750907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750907.aspx
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