Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve KTÜ Farabi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, oranın, diğer şehirlerden üç dört kat fazla olduğunu, ek tedbirlerin elzem olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi: “Salgında 11 ay boyunca diğer bölgelerden farklı çıkmadığımız hâlde, son bir ay niçin farklı çıktık, ne oldu? Virüsleri izole edip tam genetik analizlerini yapıp herhangi bir varyant şüphesi olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu bir tehlikedir, hepimiz görelim ve önlemimizi doğru alalım.” Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da “Filyasyon ve aşı çalışmalarına devam ediyoruz; ama hep bir tarafımız eksik kalıyor. İşte bu da vatandaş tarafı” diyerek toplu buluşmalardan uzak durulmasını istedi.