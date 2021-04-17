Ekonomide liberalleşmenin çalışmalarını yapan ve “24 Ocak Kararları” olarak bilinen geniş çaplı programın hazırlanmasında büyük rol oynayan Özal, o dönemdeki çalışmaları nedeniyle “sandalyesiz bakan” olarak anıldı. Özal, 20 Mayıs 1983’te Anavatan Partisini kurdu. Aynı yıl yapılan genel seçimde partisinin birinci gelmesi üzerine ‘45. Hükûmet’i kuran Özal, 1983’ten 1991’e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmayı başardı. Özal, TBMM tarafından, 31 Ekim 1989’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Özal 17 Nisan 1993’te vefat etti.
Turgut Özal’ın vefatının üzerinden 28 yıl geçti
17.04.2021 - 06:39 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal bugün vefatının 28. yıl dönümünde anılacak.
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783281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783281.aspx
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