Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKSUNGUR SİHA'nın 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu açıklayarak şunları kaydetti:

"Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."