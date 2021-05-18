Son dakika haberine göre; Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Son dakika! Thodex soruşturmasında 3 kritik isimden biri yakalandı
18.05.2021 - 11:40 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : thodex son dakika,
790196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790196.aspx
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